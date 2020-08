Pandemia e eleição

Do Diário do Grande ABC



31/08/2020 | 11:10



Quando, em fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou a chegada do novo coronavírus ao País e, no mês seguinte, oficializou o primeiro óbito pela Covid-19, o Brasil parou. A ponto de se cogitar, inclusive, adiar as eleições municipais, marcadas até então para 4 de outubro.

As semanas foram passando, o índice de mortes está estabilizado – em um patamar alto, diga-se – e a economia reabre de forma oficial, já que, extraoficialmente, nem todos seguiram a quarentena recomendada para frear a disseminação do vírus. Diante do quadro, bancou-se o pleito municipal, apenas com alteração da data: primeiro turno será no dia 15 de novembro; o segundo, no dia 29.

Em que pese diversos candidatos já estejam nas ruas, abordando potenciais eleitores em feiras ou reuniões – com as cautelas para não configurar campanha antecipada –, o processo eleitoral para valer tem seu pontapé inicial hoje, com a abertura de prazo das convenções.

Será impossível dissociar a pandemia da eleição. É quase consenso que toda crise sanitária instalada ajudou os atuais gestores, mas o pleito é ambiente para se discutir também o futuro. Os desafios estão colocados, serão imensos e o eleitor está atento às promessas faraônicas.

Diário é defensor ferrenho do Grande ABC há 62 anos ininterruptos. Será a 15ª eleição municipal desde sua fundação, em 11 de maio de 1958. E sempre prezou pelo debate de alto nível, propositivo, a favor da região. Não será diferente desta vez.

De que adiantará um candidato xingar o outro se o prato do eleitor carece de alimentos básicos? Como um morador do Grande ABC obterá um emprego se os prefeituráveis preferirem os ataques pessoais? Não é hora para isso.

A pandemia deixa rastros de crise nos mais variados setores da sociedade, não apenas na saúde. Se ela perdurar, como as sete cidades vão lidar? Como resgatar o emprego, a educação e a saúde de qualidade, atender os mais necessitados? São essas as perguntas que precisam de respostas. E as páginas deste Diário estão à disposição de quem queira debater o futuro da região.