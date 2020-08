15 sites bizarros (e divertidos) para gastar seu tempo na internet

Marcella Blass

31/08/2020



A internet é lar de uma série de informações necessárias e úteis, capazes de ajudar pessoas a trabalhar, estudar e aprender. Por outro lado, nas andanças online não é difícil encontrar sites (no mínimo) peculiares e de gosto duvidoso, como “O Site Mais longo do Mundo” e o clássico brasileiro pudim.com.br.

O 33Giga reuniu uma lista com 15 sites aleatórios – e potenciais inimigos da sua produtividade – que vão te entreter com jogos, desenhos, humor e arte.

A proposta desse site é simples: bater com uma enguia no rosto de um homem. Pode parecer bobo (e é), mas há grandes chances de você não conseguir fechar o site sem dar pelo menos uma bofetada no podre coitado. O movimento segue a velocidade do mouse, então é possível ver tudo acontecendo bem rápido ou em câmera super lenta, no sentido certo e de trás pra frente, o que pode ser bem divertido.

A página cria um feed infinito de GIFs e permite que você controle o movimento das imagens animadas com o mouse. Veja de trás pra frente, de frente para trás, acelerado ou em câmera lenta. O site ainda dá algumas dicas de como curtir uma experiência completa com a manipulação das imagens, como tocar músicas e colocar a tela em fullscream.

De longe um dos melhores da lista, o site funciona com base na posição do cursor do mouse. Você posiciona a setinha em qualquer lugar da página e, em poucos segundos, o Pinter Pinter vai encontrar uma fotografia aleatória na qual uma ou mais pessoas está apontando exatamente para a sua seta. O sistema é bastante interessante e os resultados impressionam, além de serem bem divertidos.

A dinâmica começa com um grande círculo no centro da página. Conforme você passa o mouse por cima dele, ele vai se dividindo em novos círculos menores. Continue reduzindo as bolinhas até elas estarem bem pequenas e começarem a revelar uma uma foto fofa de um coala. A cada visita, a foto muda, mas a experiência é tão satisfatória que valeria a pena entrar no site para ver o mesmo coala todos os dias.

Esse é um joguinho que desafia o player a encontrar a vaca escondida. A tela está toda cinza e você precisa seguir os sinais sonoros (uma voz empolgada falando “cow”, vaca em inglês) para saber se está “quente ou frio” na caçada pelo bicho. No modo fácil, o cursor do mouse muda quando você está em cima dela. Já no modo experiente, a seta não dá a dica e você precisa ser certeiro no clique. É possível também configurar para encontrar mais de uma vaca por turno – e desbloquear a animação de um bode após achar 5 delas.

Está precisando relaxar? Essa página da empresa Calm te ajuda a se desconectar do trabalho ou dos estudos por um tempinho. A proposta é diminuir o ritmo e curtir a paisagem e o som que o site oferece, sem encostar no teclado ou no mouse durante 2 minutos – caso contrário, o relógio na tela recomeça a contagem regressiva.

Essa é uma ferramenta de arte e som quase hipnotizante. Ela permite explorar efeitos e desenhos por meio de simetria, acompanhada por efeitos sonoros. Na hora de desenhar, dá para personalizar cores, a simetria de rotação da dobra dos traços e ativar ou desativar o espalho no centro e o espiral em direção ao centro. Com essas ferramentas, é possível criar composições incríveis mesmo de forma aleatória, apenas arrastando o mouse pela tela.

Assim que o site é carregado, o internauta é levado para uma jornada pelo centro de uma imagem infinita. A página é resultado do trabalho de 15 ilustradores que criaram uma composição de imagens que conversam e se completam. Para aumentar o diminuir o zoom dos desenhos, basta pressionar as setas para cima e para baixo. O interessante é que, a cada novo ciclo, você percebe mais e mais detalhe nas imagens. Fato que deixa a composição ainda mais impressionante.

O jogo foi desenvolvido pelo Google para testar a precisão de uma inteligencia artificial de rede neural. Na dinâmica, o site vai sugerir um desenho e você tem que reproduzi-lo na tela, enquanto a máquina tem 20 segundos para adivinhar. A precisão, na grande maioria das vezes, é certeira – a não ser que você desenhe muito mal!

Ótima opção para quem quer procrastinar um pouquinho antes de voltar a trabalhar ou estudar, o site é uma interface cuja proposta principal é clicar sobre um cookie o máximo possível para desbloquear objetivos. A página vai te atualizando a respeito da “popularidade” dos seus biscoitos, enquanto um contador mostra quanto você já clicou até ali. Atingir metas como 15, 100, 1.100 e 12.000 cliques ajuda a desbloquear facilitadores que vão garantir uma produção automatizada. Ah! O site salva o se progresso, então você pode voltar todos os dias para dar umas clicadinhas.

Inútil e legal na mesma proporção, o site tem uma proposta bastante básica: simular uma tela de programação de sistemas. Basta digitar qualquer coisa que o site vai simular códigos de programação com caracteres coloridos em um fundo de tela preto. É possível ainda personalizar as cores do texto, a velocidade da “digitação” e o tipo e tamanho da fonte. O site foi criado em 2011 como uma sátira ao esteriótipo de hacker do cinema e da cultura pop.

O site não tem muito segredo (nem muita explicação). Se trata de uma mão e um pincel que você pode usar para pintar as unhas na tela. Quando terminar, o processo irá se reiniciar com uma nova cor e padrão de desenho. A proposta pode parecer meio infantil, mas o design e a maneira como ele exige um controle preciso do mouse transforma a página em uma boa ferramenta para quem está precisando de um incentivo à concentração.

O botão “Estou com Sorte” no buscador do Google é muito conhecido. Ele mostra o melhor resultado para o termo pesquisado. Na onda contrária está o Felling Unlucky, cuja proposta é te mostrar o último resultado, da última página, a respeito do que você está procurando.

Outro dos destaques da lista, o “Sell Me Something Wird or Confusing”, ou “me venda algo estranho ou confuso” em português, tem apenas o nome do projeto e um botão em sua interface. A cada clique, o site vai abrir uma nova janela com produtos bizarros – tipo curativos com estampa de bacon e latas de carne de unicórnio – que estão à venda em marketplaces como eBay.

Dos mesmos criadores do “Sell Me Something Wird or Confusing”, esse site funciona da mesma maneira: direcionando o usuário para novas páginas. Só que seu repertório é focado em sites inúteis. Então, se essa lista não foi o suficiente para você, agora é possível passar horas conhecendo novos domínios com conteúdo de gosto duvidoso. Vale o clique!