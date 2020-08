Sete cidades somam 55.278 contaminados e 2.143 mortes em razão da Covid

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



30/08/2020 | 20:23



Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires identificaram mais 59 casos de Covid-19, chegando a 55.278 diagnósticos hoje. Além disso, as prefeituras confirmaram 13 mortes pela doença, totalizando 2.143 vítimas. As demais cidades do Grande ABC não divulgaram o boletim epidemiológico até o momento.

Entre os diagnósticos, 24.867 foram em São Bernardo, 15.253 em Santo André, 7.225 em Diadema, 3.363 em Mauá, 3.172 em São Caetano, 939 em Ribeirão Pires e 459 em Rio Grande da Serra. Do total, 30.557 já se recuperaram da enfermidade.

Já o número de mortes é de 770 em São Bernardo, 482 em Santo André, 373 em Diadema, 266 em Mauá, 67 em Ribeirão Pires e 22 em Rio Grande da Serra.

A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ontem era de 49,6% em Santo André, 44,4% em São Bernardo e de 22% em São Caetano. Em Ribeirão Pires, 36% das vagas de enfermaria e emergência do hospital de campanha estavam preenchidas. Na sexta-feira, o índice de ocupação de UTI em Diadema era de 63% e de 65% em Mauá. Rio Grande da Serra informou que três pacientes estavam internados na data.

PANORAMA

Hoje, o governo estadual divulgou que as 645 cidades paulistas possuem pelo menos uma caso confirmado de Covid-19, enquanto 531 municípios registram ao menos uma morte causada pela doença. Ao todo, são 803.404 diagnósticos e 29.978 falecimentos em São Paulo, que continua sendo o Estado com maior ocorrência da doença no País.

Entre os infectados, 11.386 estão internados, resultando na ocupação de 51,3% nos leitos de UTI da Grande São Paulo e de 53,9% em todo Estado. Desde o início da pandemia, são 625.203 recuperados.

O Ministério da Saúde informou que 16.158 contaminados foram identificados ontem, atingindo 3.862.311 casos positivos. Entre eles, 3.031.559 já se recuperaram e 709.924 seguem em acompanhamento. Após confirmar 366 óbitos, o País totalizou 120,828 mil vítimas fatais.

Considerando a mortalidade, ou seja, taxa de falecimentos a cada 100 mil habitantes, o Norte é a região mais crítica, com índice de 72,7. No Sudeste, o índice é de 61,6, no Nordeste, de 61,3, no Centro Oeste, de 56, e no Sul, de 29,6. A média do Brasil é de 56 óbitos a cada 100 mil moradores.