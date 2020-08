A homenagem da SE Olaria ao Grande ABC

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/08/2020



Pedro Cordeiro, da Associação Pró-Memória de Ribeirão Pires, pesquisou o arquivo do clube e nos faz voltar ao tempo dos festivais esportivos, quando os clubes mandavam ofícios, organizavam amistosos, participavam de torneios de futebol.

No caso da SE Olaria, Ademar Bertoldo – antigo diretor, goleiro até hoje, radialista fundador e mantenedor da Rádio Pérola da Serra – foi guardando a documentação. Cordeiro selecionou os ofícios mais significativos, e escreve:

Dentre esses documentos foi possível selecionar vários distintivos de clubes da região que travaram embates com o Olaria.

Alguns desses clubes já não existem, outros continuam na luta. Alguns diretamente na parte esportiva e outros com trabalho social e esportivo.

Sendo assim, o Olaria neste aniversário presta uma homenagem aos valorosos adversários – alguns entre tantos que um dia conosco dividiram momentos importantes no cenário futebolístico regional.

Diário há meio século

Domingo, 30 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1322

São Bernardo – Prefeitura entrega a nova Cidade da Criança, com 134 brinquedos e obras como o trenzinho em pista de quase dois quilômetros; o kartódromo mirim, o minicirco...

Ribeirão Pires – Volta a ser apresentado o espetáculo Calouros do Didi, na Sociedade Esportiva Andorinhas.

Em 31 de agosto de...

1875 – A França proíbe a imigração para o Brasil. A proibição somente seria levantada em 1908, em consideração aos melhoramentos introduzidos na legislação brasileira sobre o assunto.

1915 – Câmara Municipal de São Bernardo conclui estatística sobre o número de crianças que, no distrito de Santo André, não recebem instrução por falta de lugares no grupo escolar: no total, 85.

Tem estado em Santo André o dr. Erasmo de Assumpção, acompanhado da família.

Nota – Ele mesmo, o loteador da Vila Assunção e do Parque Jaçatuba – onde tinha chácara – e que dá nome ao Parque Erasmo Assunção.

1920 – Da seção de queixas e reclamações do Estadão: um cidadão que viaja frequentemente para Santos reclama contra o fato de serem muitos os carros de primeira classe da Estrada de Ferro São Paulo Railway cujas janelas de há muito estão sem as respectivas vidraças, sem que a diretoria da ferrovia determine a reparação.

2010 – Circula o último número do Jornal do Brasil na sua versão impressa. O jornal carioca foi fundado em 1891.

Hoje

Dia Nacional do Nutricionista

Dia Nacional do Outdoor

Município Mineiro

Hoje é o aniversário de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cujo padroeiro é um dos santos do dia: São Raimundo Nonato. Fundação oficial: 31 de agosto de 1888.

Santos do Dia

Aristides de Atenas

Raimundo Nonato (Espanha: Portel, 1200 – Cardona, 1240). Cardeal.