Com gol no fim, Coritiba vence o Sport na estreia de Jorginho Campos

30/08/2020 | 18:56



No duelo de técnicos estreantes, Jorginho Campos levou a melhor sobre Jair Ventura. Em jogo pouco animado, o Coritiba conseguiu anotar um gol aos 49 minutos do segundo tempo e derrotou o Sport por 1 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Sabino foi o herói da partida.

O resultado fez os times trocarem de lugar na classificação. O Coritiba deixou a lanterna e saltou para o meio da tabela, com seis pontos. O Sport, por sua vez, tomou o caminho contrário. Saiu da zona da tranquilidade e assumiu o último lugar do Brasileirão, com quatro pontos.

Por um lado o retorno de Jorginho ao banco do Coritiba, após ser trocado por Eduardo Barroca, em dezembro do ano passado, por outro, Jair Ventura, que volta a comandar uma equipe após quase dois anos.

Estreantes, os dois treinadores foram tímidos na escalação. O treinador paranaense praticamente manteve a mesma equipe que derrotou o Bragantino na última rodada. Ventura optou por ser mais cauteloso, mandando a campo um time com três volantes.

O que se viu no primeiro tempo foi pouco futebol e muita briga. O Sport até começou mais perigoso em cruzamento errado de Élton, que quase surpreendeu Wilson. No decorrer do jogo, no entanto, o que se viu foi um primeiro tempo morno, pobre em inspiração e chances criadas.

Pouco antes do intervalo, o Coritiba ensaiou uma blitz. Primeiro, William Matheus finalizou cruzado, mas a defesa do Sport apareceu para cortar antes de Sassá concluir. Na sequência, após escanteio, Sabino subiu livre no meio dos zagueiros, mas mandou para fora.

O jogo pareceu que mudaria de cara no segundo tempo com um começo agitado, com o Sport atacando e obrigando Wilson a sair nos pés de Ricardinho após cruzamento rasteiro de Marquinhos.

Jorginho tentou colocar o Coritiba para frente, ajeitando o sistema tático e adiantando Matheus Galdezani. O time da casa ganhou volume de jogo, mas não conseguiu transformar esse domínio em chances de gol.

A oportunidade mais clara do segundo tempo esteve nos pés do Sport, mais precisamente de Élton. Em contra-ataque, o centroavante recebeu de Barcia e ficou de frente para o gol. Ele demorou para finalizar, tentou uma cavadinha e Wilson afastou o perigo. No rebote, ela acabou com Barcia. Em cima da linha, Sabino apareceu para travar e evitar o gol.

O jogo caminhava para um empate, mas em uma falha da defesa do Sport, o Coritiba marcou. Maílson chegou atrasado para cortar passe longo para Robson e cometeu pênalti. Sabino foi para a cobrança aos 49 minutos e marcou.

O Coritiba volta a campo para encarar o Botafogo, na quarta-feira, às 20 horas, no estádio Engenhão, no Rio. Na quinta-feira, o Sport encara o Grêmio, às 19 horas, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 SPORT

CORITIBA - Wilson; Patrick Vieira (Jonathan), Rhodolfo (Rodolfo Filemon), Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani (Giovanni Augusto), Matheus Sales e Luiz Henrique (Matheus Bueno); Robson, Sassá e Neílton (Igor Jesus). Técnico: Jorginho Campos.

SPORT - Maílson; Patric, Iago Maidana, Chico e Sander (Luciano Juba); Ricardinho, Ronaldo Henrique (Marcão) e Betinho; Jonatan Gómez (Lucas Mugni); Élton (Hernane) e Marquinhos (Leandro Barcía). Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Rafael Claus (SP)

CARTÕES AMARELOS - Rodolfo Filemon (Coritiba); Iago Maidana, Betinho, Hernane e Maílson.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).