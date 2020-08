Juliano Cazarré se casa após nove anos e aproveita para fazer batizado e primeira comunhão no mesmo dia

30/08/2020 | 18:10



Isso que é uma pessoa prática! Depois de tantos anos ao lado de Leticia, Juliano Cazarré decidiu oficializar a sua união religiosamente e, como já estava na igreja, aproveitou para fazer o batismo e primeira comunhão de seus filhos, tudo no mesmo dia.

O casal está junto de modo civil há nove anos e acabou reunindo a família no meio da pandemia causada pelo novo coronavírus para celebrar, como estava tudo agendado previamente.

No Rio de Janeiro, a cerimônia seguiu as normas de distanciamento social e alguns registros foram compartilhados nas contas do Instagram do ator e da bióloga.

Batizado do Vicente e do Inácio. Primeira eucaristia da Leticia, do Vicente e do Inácio. Sacramento do matrimônio. Louvado seja Deus para sempre. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoe, Senhor, a minha também, escreveu Juliano em uma publicação.

Um dos dias mais felizes e abençoados das nossas vidas, declarou Leticia.

Os pombinhos são pais de três herdeiros e estão à espera do quarto.