Grande ABC tem 351 chances de emprego disponíveis nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



30/08/2020 | 17:55



O profissional que busca oportunidade de emprego no Grande ABC nesta semana conta com 351 vagas, ofertadas pelos centros públicos municipais e pela Luandre, que conta com unidade em Santo André. O volume de chances mais que dobrou em uma semana; sete dias atrás havia 168 postos.

A maior parte das vagas, 145 delas, está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, a exemplo de 22 para auxiliar de limpeza, 13 para assistente de vendas, 15 para auxiliar de pedreiro e 11 para auxiliar de logística. Interessados devem escrever para ctr@saobernardo.sp.gov.br e solicitar QR Code para ter acesso às vagas. Atendimento presencial deve ser indicado pelo 2630-7618.

No CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá há 59 postos, sendo cinco para auxiliar de linha de produção, dois para porteiro e para auxiliar administrativo e um para auxiliar de limpeza e assistente de serviço de contabilidade, entre outros. Para saber mais, basta acessar o aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS.

No PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Caetano, são mais 53 posições disponíveis na plataforma https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano. Nova versão da plataforma possui tecnologia que melhora os processos de recrutamento, com filtros inteligentes e dados centralizados.

Em Santo André, o CPTER (Centro Público de Trabalho, Emprego e Renda) reúne 43 chances, como 18 para costureira, 15 para orientador de tráfego para estacionamento e uma para analista de marketing. Para se inscrever às vagas é necessário ligar para 4433-0776 ou acessar o portal https://empregabrasil.mte.gov.br.

O CPTR de Diadema possui 19 oportunidades, sendo dez para motorista carreteiro e três para acabador e instalador de mármore e granito. Interessados em cadastrar o currículo devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br. ou ligar para 4057-7418. Em Ribeirão Pires, das 17 vagas do PAT, cinco são para pedreiro, duas para operador de sopro (trocador de moldes plásticos) e uma para estágio em engenharia mecânica. Para mais informações basta acessar www.empregabrasil.mte.gov.br.

A Luandre dispõe de 15 postos, a exemplo das funções de auxiliar administrativo (salário de R$ 1.000 a R$ 1.500), consultor de negócios (de R$ 1.000 a R$ 1.500) e técnico eletrônico (R$ 2.500 a R$ 3.000). Basta acessar candidato.luandre.com.br.

ESTÁGIO

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) reúne 80 vagas para alunos dos ensinos médio, técnico, tecnólogo e superior, para atuação em companhias instaladas no Grande ABC. As bolsas-auxílio vão de R$ 500 a R$ 2.000. Inscrições devem ser feitas no site www.nube.com.br.