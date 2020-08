Ivy Moraes revela que se afastou de Thelma e Rafa Kalimann depois do BBB: - Não tive nenhum contato

30/08/2020 | 16:11



Com o fim do BBB em abril deste ano, alguns participantes seguiram o seu próprio caminho enquanto outros pretendem levar as amizades feitas na casa mais vigiada do Brasil para a vida. No caso de Ivy Moraes, ela confessou ao jornal Extra que acabou perdendo o contato com as maiores vencedoras da edição, Thelma Assis e Rafa Kalimann.

A mineira, no entanto, ainda pretende marcar um encontro com as companheiras de confinamento, já que, segundo ela, não há mágoas:

- Cheguei a conversar pelo direct do Instagram com a Manu Gavassi uns dias depois que ela deixou o BBB. Ela foi uma fofa comigo. Mas com a Thelma e a Rafa eu não tive nenhum contato. Da minha parte, não ficou problema nenhum. Até porque eu saí da casa sem ter problema com ninguém. Ninguém me afetou ou me machucou.

Por outro lado, a morena manteve a conexão com outras meninas:

- Eu falo muito com a Flay, Bianca, Marcela e a Gabi, contou.

Além disso, Ivy fez uma reunião especial com outro ex-BBB, Daniel Lenhardt, que foi sua dupla na Casa de Vidro, no início da competição:

- Eu fui fazer um trabalho em São Paulo e ele foi no hotel onde eu estava hospedada com o meu marido e meu filho. A gente ficou lá papeando e tomando um vinho.

Atualmente, a modelo está trabalhando para conseguir a sua própria marca de roupas e maquiagens.