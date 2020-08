Chadwick Boseman havia comentado em 2017 como foi sofrido ganhar peso para viver Pantera Negra

30/08/2020 | 15:11



Chadwick Boseman enfrentou um assédio mundial quando estrelou como o protagonista de Pantera Negra. Porém, ele sempre foi muito discreto sobre a sua vida pessoal e só agora, com a sua morte na última sexta-feira, dia 28, que o público passou a conhecer algumas informações que foram mantidas em segredo durante tanto tempo.

O câncer de cólon em estágio avançado que o ator enfrentava desde 2016 era conhecido apenas por sua família, mas certas pistas indicavam o que ele estava passando, como o emagrecimento marcante que ficou evidente na cerimônia do Oscar, em fevereiro deste ano, e nas poucas postagens mais recentes que ele fez nas redes sociais.

Nos últimos anos, o artista passou por cirurgias e quimioterapia, tudo isso enquanto gravava as participações nos filmes da Marvel como o rei T'Challa, e o ganho de peso foi uma dificuldade imensa. Um exemplo disso foi uma entrevista concedida ao Huffington Post em 2017.

Quando questionado sobre as dificuldades de ganhar músculos para viver um super-herói, Chadwick respondeu de forma misteriosa.

- Você deve ter sofrido, disse o jornalista.

- Você não faz nem ideia. Não tem ideia nenhuma. Um dia eu vou viver para contar essa história, contou o astro na época.

Casamento

Outro aspecto que não havia sido revelado até então era o seu casamento com Taylor Simone Ledward, algo que ocorreu poucos meses antes e ficou conhecido no pronunciamento oficial sobre a morte, que dizia que ele faleceu ao lado da esposa.

O casal foi visto algumas vezes em eventos e sabe-se que, de acordo com as informações do site PageSix, que ficou noivo em outubro de 2019.

Homenagem

Após o pedido dos fãs, Chadwick receberá uma singela homenagem da Rede Globo, que exibirá o longa Pantera Negra durante o Tela Quente desta segunda-feira, dia 31. O filme, que recebeu sete indicações no Oscar de 2019, nunca foi apresentado antes na TV aberta brasileira.