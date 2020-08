'Me sinto melhor do que nunca', diz Hamilton após 89ª vitória na Fórmula 1

30/08/2020 | 14:30



Faltam apenas duas vitórias para Lewis Hamilton se igualar a Michael Schumacher como o maior vencedor da Fórmula 1 em número de corridas. E o piloto inglês resolveu mandar uma mensagem bem direta após o triunfo no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps.

"Honestamente, é uma loucura pensar que estou indo de 35 para 36 anos, mas me sinto melhor do que nunca, então é algo positivo".

Curiosamente, o recorde pode vir no GP da Toscana, em Mugello, justamente a casa da Ferrari, equipe pela qual o alemão fez história. As duas próximas corridas serão na Itália. Antes de Mugello, os pilotos aceleram em Monza, dia 6 de setembro.

E é bem difícil acreditar que as próximas etapas não terminem com triunfo de Hamilton, tamanha sua soberania na temporada. Com a vitória de ponta a ponta em Spa-Francorchamps, o inglês agora soma cinco vitórias em sete provas no ano. A maioria delas conquistada sem ter a liderança ameaçada.

Mesma assim, o piloto da Mercedes disse que viveu dois momentos "estressantes" na Bélgica. Na largada e depois na saída do carro de segurança após 14 voltas.

"Esse é o momento estressante da corrida, a relargada. É horrível quando você pega o Safety Car. Fico feliz que todos estejam seguros, mas controlar na frente e tentar evitar novo acidente com os carros de trás é complicado. Pois eles podem te tirar da pista".

Após seu 89° triunfo na Fórmula 1, o inglês festejou com a saudação Wakanda, homenageando mais uma vez o ator Chadwick Boseman, que morreu aos 43 anos, vítima de câncer. O piloto já havia dedicado a pole ao protagonista de "Pantera Negra", que, segundo ele, o inspirou a dirigir à perfeição.

"Quando criança, sonhava com super-heróis. E finalmente ver um super-herói da mesma cor para mim foi realmente um momento notável para a comunidade negra. Eu desmoronei" (com a notícia da morte de Chadwick), enfatizou Hamilton, único negro entre os 20 pilotos da categoria.

São 40 corridas seguidas completadas pelo inglês. E, em todas, pontuando. Hamilton vem cravando todos os recordes da categoria e eternizando seu nome na Fórmula 1. Caminha a passos largos para se tornar heptacampeão neste ano.

Solitário - Terceiro colocado, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, lamentou não ter forças para pressionar os carros da Mercedes. E acabou se conformando com sua posição final, o sexto pódio seguido na temporada.

"Eu realmente não conseguia acompanhá-los. Até tentei colocar um pouco de pressão sobre o Valtteri (Botas, segundo colocado), mas disseram para ele acelerar e não consegui mais acompanhá-lo. Então fiquei um pouco solitário", lamentou, justificando o fato de ficar sozinho sem ter o que fazer na terceira posição.

A Red Bull chegou a Spa-Francorchamps falando que Verstappen estava forte para buscar a vitória, o que em nenhum momento foi visto ao longo do fim de semana. "Talvez não tenha sido um terceiro lugar satisfatório, mas ainda é melhor do que nada, então estou muito satisfeito com isso", ponderou Verstappen, vice-líder do Mundial de Pilotos, com 110 pontos. Hamilton lidera de forma isolada com 157.