Cenário desafiador

Do Diário do Grande ABC



30/08/2020 | 13:45



O recente relatório sobre o impacto nas contas públicas divulgado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC deixa claro que o debate sobre medidas para atenuar a situação financeira não pode ser mais adiado.

Se a estimativa se confirmar e o Grande ABC deixar de arrecadar na ordem de R$ 1 bilhão somente neste ano, o cenário tende a levar a região a uma situação nada animadora.

A crise da pandemia de Covid-19 já se transformou também, e faz tempo, em crise econômica. Empregos foram eliminados, empresas, fechadas. O resultado imediato é o aumento da demanda pela rede pública de serviços essenciais, como saúde e educação. E como a conta fecha se a arrecadação despenca?

A entidade regional ataca uma frente, que é o adiamento do pagamento de precatórios. Em outras ocasiões, este Diário não quedou inerte e criticou gestores que, propositadamente, deixavam na fila de espera milhares de credores. Muitos morreram à espera do dinheiro por irresponsabilidades do passado. Entretanto, o momento é de priorizar o hoje.

Assim como postergar a quitação dessas dívidas judiciais é mais do que necessário em busca de um mínimo respiro nas finanças do Grande ABC, o auxílio de outros entes é urgente. A região é o quarto PIB (Produto Interno Bruto) nacional, uma das maiores geradoras de riqueza do País. Precisa ter olhar diferenciado. A retomada da economia por aqui é um impulso importante para a criação de um círculo virtuoso em busca do regresso dos investimentos no Estado mais rico da Federação.

Até agora, as sete cidades assistem apenas às notícias negativas oriundas da União e, principalmente, do Estado. Obras que serviriam para reaquecer as turbinas econômicas da região, como o Piscinão Jaboticabal e até mesmo o BRT, vão sendo empurradas para o fim da fila da lista de investimentos estaduais.

O esforço para conter todos os males trazidos pela Covid-19 tem de ser coletivo. Os 2.807.712 de moradores de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estão à espera de respostas concretas.