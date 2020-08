Internada em CTI após cirurgia de emergência, Claudia Lira tem quadro estável

30/08/2020 | 13:11



A atriz Claudia Lira segue internada após ter que passar por uma cirurgia de emergência na última quarta-feira, dia 26. A notícia pegou todo mundo de surpresa e, por meio de um comunicado publicado no último sábado, dia 29, a equipe dela tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde, além de agradecer pelos recados recebidos.

Em nota, publicada no Instagram, foi declarado que a Claudia está com o quadro estável.

A atriz Claudia Lira permanece internada no CTI dando continuidade ao tratamento. Seu quadro permanece estável. Agradecemos todas as manifestações de carinho e solidariedade. Pedimos desculpas por não conseguirmos responder todas as mensagens, faremos o possível para mantê-los informados sobre qualquer alteração em seu estado. Continuemos na torcida e em orações pela sua plena recuperação.

Na última semana a atriz passou por um susto ao ter que correr para o hospital por sentir dores muito fortes. Dez dias antes ela havia passado por uma cirurgia de apendicite. Segundo seu marido, João Marcelo Araújo, Claudia teria sido vítima de negligência por parte da clínica geral que a atendeu na emergência, tendo que passar 18 horas esperando até ser transferida para outro hospital, onde acabou sendo internada na CTI e fazendo uma nova cirurgia.