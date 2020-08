Tigre bate Taubaté e se isola na liderança da Série A-2 do Paulista

Do Diário do Grande ABC



30/08/2020 | 12:59



O São Bernardo FC ganhou do Taubaté por 1 a zero e alcançou a liderança isolada na Série A-2 do Paulista com 28 pontos. O jogo ocorreu no estádio Joaquim de Morais Filho, na cidade de Taubaté, às 10h

A vitória surgiu aos 30 minutos do primeiro tempo, após o atacante do Tigre Ítalo Andrade sofrer pênalti. O meia Allan Moreira se apresentou para bater e marcou o gol do São Bernardo FC.

O primeiro tempo ficou marcado por um jogo truncado e com quase nenhuma oportunidade de gol por parte das duas equipes.

No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Tigre apenas administrou o jogo e preferiu apostar nos contra-ataques para tentar ampliar o número de gols, o que acabou não acontecendo. Dessa forma, o ténico do São Bernardo, Marcelo Veiga, conseguiu rodar o elenco, dando oportunidade para demais atletas.

O Taubaté até tentou apostar nas ligações diretas para que a bola chegasse ao seu setor ofensivo, mas a tática não surtiu efeito. Nos minutos finais, o Taubaté ainda impôs pressão ao Tigre, mas não conseguiu marcar um gol.

Agora, na fase das quartas de final, o São Bernardo FC everá enfrentar o Juentus.