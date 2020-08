Rainha Elizabeth se encontra com William, Kate e bisnetos após cinco meses afastados; diz jornal

30/08/2020 | 12:11



A Rainha Elizabeth se encontrou pela primeira vez com William e Kate e seus filhos após cinco meses afastados. Segundo o jornal The Sun, a monarca de 94 anos de idade não via pessoalmente o seu neto mais velho e a família desde março, quando iniciaram as medidas de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus no Reino Unido.

O encontro aconteceu no Castelo de Balmoral, localizado na Escócia, e em contato com uma fonte próxima da família real, foi revelado que William e Kate ficaram nas nuvens depois de verem a rainha e o Duque de Edimburgo, Philip, de 99 anos de idade.

- Como toda família, eles estão desesperados para voltar a ficar juntos e isso foi possível neste fim de semana. Eles estão todos lá há alguns dias e, embora existam procedimentos muito rígidos com o distanciamento social, eles conseguiram encontrar maneiras de se ver do lado de fora.

E continuou, dizendo:

- Obviamente, foi um ano difícil para a Rainha e o Duque de Edimburgo ver o país lidando com a pandemia, então todos estavam ansiosos para ir lá para mostrar seu apoio.

A publicação ainda afirmou que o Príncipe Edward, Sophie Wessex e a Princesa Anne também estiveram no castelo neste fim de semana. Acredita-se também que a princesa Eugenie e o marido Jack Brooksbank os tenham visitado no início de agosto.