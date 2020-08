30/08/2020 | 12:00



O Ministério da Saúde corrigiu os dados referentes às mortes por covid-19 no País registradas ontem, que subiu de 758 para 958.

De acordo com a pasta, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o número de óbitos por coronavírus até agora na unidade da federação havia sido 2.250, mas o dado correto é 2.450.

Até o momento, já são 120.462 óbitos acumulados no País. Não houve mudança nos dados de casos de covid-19, que somaram 41.350 no sábado e 3.846.153 casos confirmados no Brasil durante a pandemia.