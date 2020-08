Glória Menezes comemora 56 anos de casamento com Tarcísio Meira: - Grande amor da minha vida

30/08/2020 | 11:10



Um dos casamentos mais duradouros do mundo dos famosos, Glória Menezes e Tarcísio Meira deram uma entrevista para o Altas Horas exibido no último sábado, dia 29, e mostraram que é possível sim ainda acreditar no amor!

- São 56 anos! Estamos fazendo essa semana! Posso te afirmar que este que está ao meu lado é o grande amor da minha vida! - declarou a atriz para o amado, que comemorou: - Ano pra caramba!

Apesar de terem atuado juntos como par romântico várias vezes, o veterano surpreendeu ao revelar que Glória não foi a atriz com quem ele mais contracenou:

- A atriz com quem mais trabalhei foi Vera Fischer, não foi Glória Menezes. Depois foi Bruna Lombardi.

E ao contrário do que muita gente pensa, a atriz contou que eles não gostavam tanto de interpretarem casais:

- Ele tinha as mocinhas dele e eu tinha meus galãs. Colocavam ele para trabalhar com outras atrizes e eu com outros atores. Era bom. Decorar em casa, trabalhar em casa, fazer os personagens juntos não era muito bom. Eu ia para um canto e ele para outro. Eu tinha um jeito de trabalhar os meus personagens e ele outro.

Além de falar sobre seu longo relacionamento, Glória também comentou sobre envelhecimento e disse não se sentir com sua idade atual, apesar de não ter problema em assumir quantos anos tem:

- Velha eu não estou, minha cabeça continua jovem. Sabe quantos anos eu tenho? Tarcísio não gosta que eu diga a minha idade, mas não ligo a mínima, faço 86 esse ano! Só no papel porque na cabeça... faço ginástica, ando, ando, todo santo dia! Por uma hora.