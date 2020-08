30/08/2020 | 10:10



E se Michael Jackson ainda estivesse vivo? No último sábado, dia 29, o Rei do Pop faria aniversário e a filha do cantor, Paris Jackson, resolveu fazer uma homenagem imaginando se o pai estivesse ainda nesse mundo: uma montagem com ela atualmente e Michael, como se estivessem posando para a mesma foto. Emocionante não?

Na postagem em seu Instagram no dia em que Michael Jackson completaria 62 anos de idade, Paris também escreveu com emojis de coração:

- Feliz aniversário, meu velho.

Paris tinha apenas 11 anos de idade quando perdeu o pai, em 2009.