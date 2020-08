Com show de LeBron e Davis, Lakers eliminam os Blazers e vão às semis após 8 anos

30/08/2020 | 08:44



O Los Angeles Lakers está em uma semifinal de conferência depois de oito anos. O time da califórnia conseguiu se classificar depois de vencer o Portland Trail Blazers 131 a 122 neste sábado, na "bolha" criada dentro do complexo da Disney, em Orlando, fechando a série em 4 a 1.

Na primeira vitória em uma série nos playoffs desde 2012, os Lakers contaram com uma noite inspirada de seus astros. Juntos, LeBron James e Anthony Davis somaram 79 pontos e comandaram o triunfo diante do rival, que não teve seu principal jogador, Damian Lillard.

LeBron anotou mais um "triple-double" na temporada, de 36 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, com 73,7% de aproveitamento nos arremessos. Davis foi o cestinha, com 43 pontos, e também contribuiu com nove rebotes e quatro assistência. Seu aproveitamento foi ainda maior: 77,8%.

Os Blazers foram valente e ofereceram resistência ao rival, mas sentiram falta de Lillard. Na ausência dele, C.J. McCollum foi o destaque, com 36 pontos, seis rebotes e sete assistências. Carmelo Anthony também foi bem, com 27 pontos. Mas do outro lado LeBron e Davis desequilibraram, especialmente na reta final, e não deram chances à franquia de Oregon.

Na semifinal do Oeste, a equipe da Califórnia vai enfrentar o vencedor da série entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. Os Rockets passaram à frente na série ao vencer por 114 a 80 e agora lideram por 3 a 2. James Harden fez um segundo tempo espetacular e foi o melhor em quadra mais uma vez. Eric Gordon e Robert Covington, com 20 e 22 pontos, respectivamente, também se destacaram.

O "Barba", mais uma vez assumiu o protagonismo, e deixou a quadra como cestinha, com 31 pontos. Também ajudou com cinco assistências e dois rebotes. Ele cresceu no terceiro e último quartos e teve 73% de aproveitamento nos arremessos.

Do outro lado, pouca coisa deu certo para o Thunder, que teve baixo desempenho ofensivo no primeiro tempo e cometeu muitos erros e desperdícios de bola. Para piorar, ainda viu Dennis Schroder, que havia saído do banco para ser o maior pontuador da equipe, com 19 pontos, ser expulso após se desentender com P.J. Tucker. Ele atingiu o adversário em um bloqueio e levou uma cabeçada como revide.

Antes das três partidas de sábado, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do ator Chadwick Boseman, o "Pantera Negra", do ex-jogador Cliff Robinson, e de Lute Olson, avô de Matt Brase, assistente técnico do Houston Rockets.

Mais três partidas dos playoffs da NBA acontecem neste domingo. Destaque para o Jogo 1 da semifinal da Conferência Leste entre Boston Celtics e Toronto Raptors. No jogo 6 da primeira rodada, Los Angeles Clippers e Utah Jazz buscam fechar suas séries contra Dallas Mavericks e Denver Nuggets, respectivamente.