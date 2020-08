Grande ABC tem nove óbitos em 24 horas e atinge 55 mil casos confirmados

Fábio Martins

29/08/2020



O Grande ABC registrou neste sábado nove mortes em 24 horas em decorrência da Covid-19 e atinge a marca de 55.219 casos confirmados da doença. Com a atualização do quadro no fim da noite de sábado, a região computou 254 novos diagnósticos positivos do novo coronavírus. Ao todo, foram 2.130 vítimas fatais nas sete cidades desde o começo da pandemia, que já perdura pelo período de pouco mais de seis meses no País.



Município com maior número de infectados na região neste intervalo, São Bernardo divulgou balanço da Vigilância Epidemiológica com 24.853 casos confirmados, sendo 88 novas contaminações, além de outras seis mortes, ampliando a lista para 760 pacientes que evoluíram a óbito. As vítimas fatais são quatro mulheres, com 51, 55, 67 e 76 anos, e dois homens, de 46 e 73 anos.



Com 142 novas ocorrências de casos do coronavírus, Santo André viu o número de diagnósticos positivos subir para 15.219. O total de mortes, por sua vez, passou a 479 – foram três óbitos a mais registrados na data de ontem. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 50,36%. O percentual foi de 54,9% na média dos últimos sete dias.



São Caetano apontou 16 novas contaminações e nenhuma morte por Covid. Na cidade, o total de infectados chega a 3.162. A quantidade de óbitos permanece em 163. A taxa de ocupação da UTI é de 25%. Ribeirão Pires anotou oito novos diagnósticos positivos. São 938 confirmados. Nenhuma morte foi relatada, seguindo no patamar de 67 vítimas fatais. Mauá, Diadema e Rio Grande da Serra não divulgaram balanços.



O Estado teve 250 novos óbitos, o que eleva o total a 29.944, e 5.213 casos confirmados de coronavírus, acumulando em 801.422. No Brasil, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa, são 120.498 mortes no total, com 904 nas últimas 24 horas. O total de infectados é de 3.846.965.