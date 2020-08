De ouvido no vizinho, Azulão recebe o Audax

Dérek Bittencourt



Olhos no campo e ouvidos em Taubaté. Dessa maneira o São Caetano receberá às 11h de hoje, no Estádio Anacleto Campanella, o Osasco Audax, para a 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Vice-líder, com 24 pontos, o Azulão ainda sonha em terminar a primeira fase na liderança, que lhe daria vantagem de decidir em casa no mata-mata. Mas, além de vencer o já desclassificado adversário, o Azulão ainda tem de torcer por tropeço do São Bernardo FC, que visita os taubateenses. Tudo isso pensando no objetivo final, que é alcançar a promoção à Série A-1.



“O nosso objetivo era classificar, e conseguimos. Vamos trabalhar muito pelo acesso para colocar o São Caetano na elite do futebol paulista. Todo mundo está focado nisso. Mas essa divisão (Série A-2) é muito difícil e, por isso, precisamos nos dedicar”, afirmou o zagueiro Domingos, que foi titular na vitória por 3 a 0 sobre o Votuporanguense.



O técnico Alexandre Gallo não poderá contar com o goleiro Luiz Daniel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na rodada anterior. Douglas Pires deverá assumir a posição.



“A gente vai respeitar muito o Audax, assim como fizemos com todos os times. Mas, em casa, vamos tentar vencer. Claro que vamos observar a recuperação dos atletas, e assim colocar em campo o que temos de melhor”, afirmou o treinador, que contará com as voltas do zagueiro Sandoval e do meia Anderson Rosa, que cumpriram suspensão.