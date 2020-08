Tigre vai em busca de consolidar liderança

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/08/2020 | 00:01



O São Bernardo FC tem dois objetivos principais para o jogo de hoje, às 11h, contra o Taubaté, no Vale do Paraíba, pela rodada que decidirá os duelos das quartas de final: rodar o elenco, ou seja, dar oportunidade para jogadores que não vinham atuando, e consolidar a liderança geral do Paulista da Série A-2, para decidir como mandante no mata-mata. “Tentar manter a liderança é o mais importante para decidir em casa”, afirmou o técnico Marcelo Veiga.



Já classificado para a segunda fase, assim como o adversário, o Tigre tem como preocupação o sistema defensivo, que levou seis gols nos últimos dois jogos, mesma quantidade que havia sofrido nas 12 primeiras rodadas antes da paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, Marcelo Veiga pretende dar chance a outros jogadores, então é possível que a escalação seja um misto dos diferentes times titulares que enfrentaram São Caetano e XV de Piracicaba . “A ideia é poder rodar todo mundo. É importante, até porque tem cinco trocas. É preciso ser inteligente em saber usar essas possibilidades no decorrer da partida”, disse o treinador, indicando que o aumento de duas substituições nas equipes permite variações dentro do mesmo jogo.



Além do adversário, outra preocupação para o treinador, tanto para o jogo de hoje quanto das próximas fases, é o horário, que exige mais fisicamente dos jogadores. “A preparação é completamente outra, o desgaste é maior, a condição de jogo é diferente. Então temos de adaptar os jogadores a esse tipo de situação. Eles ainda não estão no físico ideal. Precisamos ser inteligentes, compactos e transformar em resultado”, declarou o treinador.



Segundo Veiga, nas atuais condições da Série A-2, o Tigre jogará para vencer, abdicando de qualquer possibilidade de tentar escolher adversário na próxima fase. “Até porque está tudo muito embolado, junto, brigando por classificação. Tanto podemos ser primeiros quanto sextos. Então estamos focados em conquistar o resultado positivo, fora de casa, diante de adversário que também quer a liderança”, concluiu o técnico aurinegro.