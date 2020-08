Festa Italiana delivery supera expectativa da organização

Flávia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



29/08/2020 | 20:56



Após cancelamento da tradicional Festa Italiana de São Caetano em razão da pandemia, a Associação Fundação Viva realiza entrega de ‘combos’ neste fim de semana para manter viva a tradição do bairro Fundação - os festejos chegam ao 28º ano. Os kits incluem um prato salgado, um doce e uma bebida e foram encomendados com antecedência pela clientela. Foram mais de 100 pedidos, o que surpreendeu os organizadores.

“Achamos que os pedidos iam ficar apenas em São Caetano, principalmente aqui no bairro, mas tivemos pedidos de outras cidades também”, afirmou Ana Clara Dadasio, diretora de planejamento da Associação Fundação Viva. “A pandemia sempre atrapalha, mas conseguimos uma forma bem legal de manter a tradição dentro do possível”, completou.

O tecnólogo Daniel Lima, 40 anos, morador do bairro Santa Paula, fez a encomenda de duas lasanhas e um barril de chope logo que soube do evento. “É uma iniciativa importante e autêntica porque está resgatando a origem da festa feita pelas pessoas do próprio bairro”, opinou ele, que frequenta a Festa Italiana desde a infância. “Tenho várias lembranças envolvendo a festa.”

Com combos a partir de R$ 22, um dos objetivos era ajudar os comerciantes do bairro, que enfrentam dificuldades desde do início da pandemia. “É uma festa do bairro, não queríamos deixar passar em branco e a união das pessoas envolvidas foi muito positiva, todo mundo se engajou”, assinalou Ana Clara.

O preparo começou na tarde deste sábado, mas os pratos só eram finalizados minutos antes de saírem para entrega, garantindo que eles cheguem quentes na casa dos clientes. Quatro pessoas da associação são responsáveis pelas entregas, que eram gratuitas para os endereços próximos e taxa foi cobrada para outras localidades. Todos os protocolos de higiene para prevenção do novo coronavírus foram adotados.