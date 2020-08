Após três dias de paralisação na NBA, Milwaukee Bucks elimina o Orlando Magic

29/08/2020 | 19:53



Após três dias de paralisação devido ao boicote como protesto contra o racismo e a brutalidade da polícia norte-americana, que baleou Jacob Blake, um homem negro, com sete disparos pelas costas, em Kenosha, no Wisconsin, no domingo, Milwaukee Bucks e Orlando Magic jogaram, neste sábado, pelos playoffs da NBA.

Com 28 pontos e 17 rebotes, do grego Giannis Antetokounmpo, os Bucks venceram por 118 a 104 e fecharam a série diante do Magic, por 4 a 1, garantindo vaga na semifinal da Conferência Leste, quando terá como adversário o Miami Heat, que bateu o Indiana Pacers por 4 a 0.

Khris Middleton (21 pontos e 10 rebotes), Brook Lopez (16 pontos) e Marvin Williams (12 pontos) foram os outros destaques do time de Milwaukee. Já pelo time de Orlando, Nikola Vucevic conseguiu 22 pontos e 15 rebotes e Evan Fournier anotou outros 18 pontos.

Antes do jogo foi respeitado um minuto de silêncio pelas equipes em homenagem ao ator Chadwick Boseman, que morreu nesta sexta aos 43 anos, vítima de câncer no cólon. Clifford Robinson, ex-jogador do Portland Trail Blazerse o ex-treinador Lute Olson, que morreram neste sábado, também foram homenageados.