Com Ronaldo inspirado, Vitória acaba com a invencibilidade do Paraná

29/08/2020 | 19:18



O Vitória contou com uma tarde inspirada do goleiro Ronaldo para levar a melhor no confronto direto contra o Paraná e vencer por 1 a 0, neste sábado, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Ainda invicto, o Vitória chegou aos dez pontos e assumiu a quarta colocação. Já o vice-líder Paraná conheceu sua primeira derrota, estacionou nos 11 pontos e perdeu a chance de retomar a liderança, perdida para o Cuiabá na última sexta-feira.

O primeiro tempo deu a impressão que o jogo seria movimentado, com os times criando boas chances antes dos cinco minutos. Mas parou por aí. Eles só acordaram pouco antes do intervalo. Fabrício e Andrey levaram perigo contra o gol defendido por Ronaldo.

Na volta do intervalo, o Paraná fez o goleiro rubro-negro trabalhar em chutes de Ronaldo e Renan Bressan. O Vitória acordou após os sustos e levou perigo com Wallace e Paulo Henrique, até chegar ao gol aos 22 minutos.

Rafael Carioca chutou e a bola acertou a mão de Thales dentro da área: pênalti. Léo Ceará cobrou com força e abriu o placar. Depois disso, o Vitória recuou demais e só não sofreu o empate porque Ronaldo salvou em pelo menos três oportunidades.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira, pela sétima rodada. O Vitória enfrenta o Confiança, às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju, enquanto o Paraná recebe a Ponte Preta, às 19h15, na Vila Capanema, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 PARANÁ

VITÓRIA - Ronaldo; Jonathan Bocão, Maurício Ramos (Wallace), João Victor e Rafael Carioca (Leocovick); Guilherme Rend, Fernando Neto (Jean), Marcelinho, Vico (Eron) e Mateusinho; Léo Ceará (Jordy Caicedo). Técnico: Bruno Pivetti.

PARANÁ - Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean; Jhony Douglas (Michel), Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Andrey (Wandson) e Bruno Gomes (Thiago Alves). Técnico: Allan Aal.

GOL - Léo Ceará, aos 22 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

CARTÕES AMARELOS - Rafael Carioca (Vitória); Thales, Fabrício, Karl e Jhony Douglas (Paraná)

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).