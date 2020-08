PCdoB indica Morgana Ribeiro para vice de Bete Siraque

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



29/08/2020 | 18:31



Em reunião da executiva municipal neste sábado, o PCdoB de Santo André decidiu indicar a militante Morgana Ribeiro para compor como vice na chapa majoritária do PT, que será encabeçada pela vereadora e pré-candidata a prefeita Bete Siraque. Morgana tem 31 anos, é vice-presidente do partido, negra e ligada ao movimento estudantil e à UJS (União da Juventude Socialista). A proposta é agregar à dobrada por ser mulher, negra e moradora da periferia da cidade. O nome deve ser referendado nos próximos dias em encontro do diretório petista - a convenção está marcada para o dia 13 de setembro.

O PCdoB é no momento a única legenda da coligação do PT, que abriu a indicação para o aliado. “Acertamos que o vice ficaria com o PCdoB. Eles tiveram reunião da executiva e indicaram a Morgana, uma jovem, negra, ex-coordenadora da UJS e que também teve participação na UMES (União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo). Essa escolha tem a ver com as pautas (progressistas) que defendemos. Conversando com as pessoas do partido, todos têm visto como positivo ter duas mulheres, uma branca e uma negra na composição”, pontuou Bete Siraque, atualmente no segundo mandato na Câmara.

Morgana disputava internamente a indicação com os correligionários Renan Arraes, ex-presidente da legenda, e com o médico Renato Lemos, quadro conhecido da região do Centreville. Apesar da militância política, será a primeira vez de Morgana nas urnas. Outro encaixe avaliado para fazer a composição se dá pelo fato de a indicada a vice ser moradora da Cidade São Jorge, enquanto Bete Siraque ter residência no Segundo Subdistrito (Utinga).

Presidente municipal do PT, Antônio Padre sustentou que é importante neste momento compor a dobrada com “mulher, jovem, negra e da periferia”. “São as bandeiras que defendemos. Será desafio encaramos a disputa com duas mulheres. É sinal, inclusive, dos tempos atuais e daremos o peso à liderança das mulheres”, afirmou o dirigente, ao rechaçar a possibilidade de outro nome aparecer nos últimos dias antes da convenção. “Não há movimento por chapa pura. Isso está descartado.”