Fernanda Paes Leme lamenta morte de Chadwick Boseman ao dizer que o ator era uma referência

29/08/2020 | 18:10



Com a triste e prematura morte de Chadwick Boseman aos 43 anos de idade, diversas celebridades e fãs se manisfestaram nas redes sociais para comentar como o ator, principalmente por conta de sua interpretação do protagonista de Pantera Negra, foi importante em suas vidas. E com Fernanda Paes Leme não foi diferente, a apresentadora fez uma postagem neste sábado, dia 29, relembrando a influência de Chadwick.

Nas redes sociais, Fernanda compartilhou uma foto sua com Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que era fã do artista, e escreveu na legenda da publicação:

Esse foi o dia em que conheci meu afilhado, Bless. Esse [boneco] foi o meu presente. O primeiro super-herói que ele ganhou. Pantera Negra virou uma referência para Bless e milhões de meninos ao redor do mundo.

E acrescentou:

É muito triste a partida do Chadwick Boseman. Mas, onde estiver, ele deve estar muito orgulhoso do legado que deixou para toda uma geração. Wakanda Forever, disse, em referência à saudação presente no filme da Marvel.

Chadwich faleceu em recorrência de um câncer de cólon, contra o qual lutou nos últimos quatro anos.