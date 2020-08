Vai ter desfile na Marechal

Ademir Medici

Instalação para tijolos com fieiras, degradador, transportador, carrinho para cortar, fabricados pela Mecânica Lombarda para produção diária de 15.000 tijolos cheios e furados de diversos tipos. Fratelli Grisanti. Rua da Quitanda, 2-A, 3º andar, São Paulo.

Cf. anúncio do Estadão, em edições de agosto de 1920.

Com este desfile de gala concluímos a Semana São Bernardo 2020. Com esta, são dez edições, numa semana esticada com o maior prazer. Mas, semana que vem, iniciaremos a Semana São Bernardo 2020 nº 2, novamente focalizando as olarias locais e as construções erguidas com o suor de antigos são-bernardenses, os batateiros queridos que participam também da construção desta história maravilhosa.

A foto pertence ao acervo da família Fraianelli. Os mais antigos lembrarão vários itens deste cenário. Além dos paralelepípedos, a fachada do Cine Anchieta – do saudoso Moysés Cheidde – e o poste de madeira da calçada à direita, que sustentava os fios da CTB (Companhia Telefônica Brasileira) que seguiam de São Paulo a Santos.

Fique à vontade, leitor são-bernardense, em citar outras familiaridades desta imagem única. E mande para nós. A construção da memória pode e deve ser coletiva.

Olaria de Sestilio Lotto – Rua Tiradentes, em direção ao Montanhão – ou então Linha Colonial São Bernardo Novo.

Esse exemplar de tijolo foi recolhido pelo casal Vicente e Elexina D’Angelo quando da demolição da residência da família Zanon, na Rua José Bonífácio.

Escreve Elexina: “Foi um fato até curioso, pois vínhamos de uma reunião em São Paulo, quando passamos por lá. Eu, de salto alto, e o Vicente, de terno e gravata. Quando vimos, já estávamos dentro do terreno, no meio de todo aquele pó, máquinas e caçambas, pedindo alguns exemplares para os trabalhadores, que nos olhavam perplexos”.

Tamanho deste tijolo: 26 x 12,5 x 7 cm.

Diário há meio século

Domingo, 30 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1322

Santo André – Prefeitura concluía o calçamento, com paralelepípedos, das vilas Humaitá, Helena e Cecília Maria e dos jardins do Estádio, Nair Conceição e Stella. Na semana seguinte começariam obras semelhantes no Parque das Nações.

São Bernardo – Ônibus voltavam a percorrer o itinerário Taboão (São Bernardo), Vila Morais, Jardim da Saúde, Ipiranga e Cambuci. A linha havia sido paralisada em novembro de 1968.

Em 30 de agosto de...

1915 – Edital publicado pela Paróquia da Boa Viagem comunica a remoção das ossadas do antigo cemitério da Vila de São Bernardo, que ficava atrás da matriz, para o novo cemitério, hoje denominado Vila Euclides.

1920 – O Primeiro de Maio FC, de Santo André, prosseguia na disputa da Segunda Divisão Paulista (segundo turno). No Cambuci, em 8 de agosto, era goleado pela União Brasil por 4 a 2.

1960 – Câmara de Santo André realiza estudos para construção de um teatro municipal.

2010 – Inaugurada a nova Avenida Lions, em São Bernardo, até a Avenida Prestes Maia, em Santo André, como parte do Corredor ABD.

