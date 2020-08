Bell Marques rompe o tendão jogando tênis e precisará passar por cirurgia

29/08/2020 | 17:10



Bell Marques entrou para a lista dos artistas que se machucaram ao se aventurarem um pouco mais nesta quarentena. O ex-vocalista do Chiclete com Banana publicou uma foto sentado em uma cadeira de rodas e com o pé engessado em sua conta no Instagram na última sexta-feira, dia 28.

Na legenda da postagem, ele não deu muitos detalhes:

Desanimar não combina comigo! Daqui a pouquinho, já vou estar bom e pulando como nunca nos palcos para vocês, eu prometo [risos]. Vamos embora, mas, por agora, de muletas!

No entanto, a explicação veio em vídeos gravados para os Stories. Bell sofreu um acidente enquanto jogava tênis, o que causou o rompimento do tendão de Aquiles.

- Apesar de eu ter ensaiado muito, estar sempre em casa, fugindo da Covid-19, como todo mundo... Desta vez, fui jogar tênis e aí me machuquei. Olha só, perna no gesso, contou.

A fratura foi, de certa forma, grave e vai precisar de uma cirurgia para a recuperação completa.

Por conta da lesão, sua live que estava sendo organizada para setembro precisou ser cancelada. Porém, o cantor assegurou que vai aproveitar o repouso para seguir trabalhando.

- Enquanto isso, eu aproveito, faço uma canção e outra. Vou cantar canções para vocês sempre aqui e mostrar o que estou fazendo, disse.

Já neste sábado, dia 29, Bell mostrou nas redes sociais que tirou o gesso e está usando uma bota imobilizadora, que é mais funcional e confortável.