Jensen Ackles e Jared Padalecki se emocionam em posts sobre última temporada de Supernatural

29/08/2020 | 16:10



Os protagonistas de Supernatural, Jared Padalecki e Jensen Ackles, compartilharam mensagens emotivas nas redes sociais para se despedir da série que está na 15º e última temporada. Nas postagens, a dupla informou que começou a gravar o episódio final do programa de TV na última sexta-feira, dia 28.

No Instagram, Padalecki postou uma selfie em seu caminho para o set, e escreveu:

Enquanto eu vou para o primeiro dia do meu ÚLTIMO final da temporada, não posso deixar de ser extremamente grato por tudo que Supernatural e essa família significam para mim. Tem sido uma jornada incrível, para dizer o mínimo. Eu, pelo menos, estou esperando que Supernatural nunca morra.

Já Ackles fez uma postagem com um vídeo no qual ele relembra como, ao longo de todos os episódios, os roteiros de Supernatural terminaram com: Terá continuação. Emocionando, ele mostrou o script do final da atração, que finaliza com: O fim.

Na legenda da publicação, ele escreveu:

Serão duas semanas difíceis.