Larissa Manoela chora com cebola e faz menu completo em live na cozinha

29/08/2020 | 14:10



Larissa Manoela também faz sucesso fora das telinhas! Isso porque, além de atriz, ela se mostrou ser uma baita cozinheira. Na última sexta-feira, dia 28, ela mostrou sua habilidade na cozinha ao preparar um menu completo em uma live em seu Instagram. Bem-humorada, ela dividiu o momento com os seguidores em um quadro intitulado Lari na Cozinha, em que contou com ajuda dos comentários no vídeo para preparar a comida, sem nenhuma receita.

- É correndo o risco mesmo, de dar certo ou de dar errado. Ou contando com vocês, respondeu Larissa ao comentar como tinha aprendido a cozinhar.

No vídeo, Larissa fez graça ao começar a chorar enquanto cortava uma cebola e também exaltou o sucesso que seu arroz faz com as pessoas de sua família e decidiu expandir o vídeo, que inicialmente teria só sua especialidade, para um menu completo, preparando frango, mandioca, uma mousse de frutas vermelhas e um suco de laranja, sempre pedindo que os seguidores a guiassem nas receitas.

- Essa semana eu tive alguns trabalhos, mas agora já voltei pra função da cozinha. Saudade de um set, mas enquanto isso eu faço da minha casa um set, brincou ela.

Entre as dicas de culinária, na interação com os fãs, Larissa aproveitou para comentar um sonho inusitado que teve.

- Essa noite eu sonhei que eu desfilava no carnaval com a Maísa e com a GKay. Meu sonho é sair na avenida, revelou, dizendo ainda que iria chamar as amigas famosas para contar a ideia.