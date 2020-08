Do Diário do Grande ABC



29/08/2020 | 13:14



Ainda não é motivo para desespero, mas a decisão do governo do Estado de mudar os critérios para ampliar a classificação dos municípios dentro do Plano São Paulo, aquele que flexibiliza a retomada dos setores da economia de acordo com o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus, foi um balde de água fria para empreendedores, agentes envolvidos com a produção cultural, promotores de eventos e mesmo a população do Grande ABC. Afinal, era grande a expectativa de as sete cidades migrarem para a Fase 4 (verde) do programa, menos restritiva e a última antes de ser estabelecido o que passou a ser chamado de novo normal.

Anunciada ontem, a medida define que uma região só poderá avançar de nível caso tenha no máximo 40 internações e cinco mortes a cada grupo de 100 mil habitantes no período de 14 dias, o que coloca a região em posição distante do objetivo almejado por todos, que é a volta à vida normal. Sabem todos, porém, que esse é desejo praticamente impossível até que se encontre vacina que possa combater o vírus e afastar de vez o perigo de graves quadros de saúde e mortes causados pelo novo coronavírus.

E é exatamente aí que está o ‘X’ da questão para o Grande ABC. Afinal, para atender aos novos critérios estabelecidos pelo governo estadual e melhorar sua classificação no ranking da flexibilização, as sete cidades precisam registrar, em média, até 1.124 internações e no máximo dez mortes por dia. Ocorre que a matemática dos casos é cruel e aponta que ontem eram 1.654 pessoas hospitalizadas. Com relação aos óbitos, os boletins epidemiológicos divulgados diariamente pelas prefeituras da região trazem números sempre acima de dez, portanto, o dobro do preconizado no plano do Palácio dos Bandeirantes.

Os novos critérios não devem ser motivo de desespero, assim como a expectativa do comando estadual de que todos possam migrar para a fase verde entre os dias 20 de setembro e 10 de outubro ainda não pode ser comemorada. O desejo, desde que tudo começou em março, é esse. Mas não se pode esquecer que o vírus continua a circular, talvez com menos intensidade, mas bastará um descuido para que ganhe força outra vez. Foi assim, lá no começo, e quando o mundo se deu conta estava dominado.