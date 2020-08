Simone descobre que terá menina e entrega nome da bebê em chá-revelação com Whindersson Nunes

29/08/2020 | 13:11



Simone comemorou os dois milhões de inscritos em seu canal no Youtube de uma maneira mais que especial: fazendo uma live na noite de sexta-feira, dia 28. Na live, ela fez um chá-revelação e descobriu o sexo do bebê que está esperando. Primeiro, uma trollagem: o estouro de confetes dourados, que não entregaram nada... Depois, uma bexiga com papéis rosas deu a notícia! E ela pareceu feliz demais com a menininha que está chegando. Kaká Diniz, marido dela, já disse o nome escolhido para a pequena: Maya.

Ela - que avisou que toda a equipe foi testada para Covid antes do evento - cantou algumas músicas suas com Simaria: 126 cabides, Duvido Você Não Tomar Uma, Covarde e Lábios Divididos, da Moleca 100 Vergonha. Teve também uma seleção só de modão!

Whindersson Nunes marcou presença na exibição especial. Ele é agenciado pela empresa de Kaká Diniz, marido de Simone. Tirullipa também estaria na live, mas não foi até a casa de Simone. O humorista encontrou e abraçou Wesley Safadão mais cedo no mesmo dia, e Safadão foi diagnosticado com Covid-19 horas depois. Tiru, no entanto, fez uma breve participação por vídeo na live.