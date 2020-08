Tati Minerato revela que, além da lipoaspiração, também teve problema nas próteses de silicone: - Abriu um buraco em cada um dos meus seios

29/08/2020 | 13:11



Tati Minerato revelou, para o colunista Leo Dias, que além da lipoaspiração, também teve problemas com a prótese de silicone, que também colocou no mesmo dia, em 18 de maio. A ex-Power Couple contou que teve uma deiscência na sutura, ou seja, a cicatriz de sua cirurgia se abriu. Ela disse:

- Eu paguei à vista o valor de 14 mil. Após dez dias, abriu um buraco em cada um dos meus seios. Ele pediu que eu fosse imediatamente ao consultório. Após me examinar, fez a sutura dentro do seu próprio consultório com anestesia local. Já nesse momento, sofri horrores, doeu demais!

O médico receitou um remédio para a modelo, que começou a se sentir pior do que antes, com náuseas, febre de 40 graus, indisposição e manchas no corpo. Quando ela chegou ao Hospital Ipiranga, em São Paulo, já estava correndo risco de uma infecção generalizada.

- No local da lipo, percebi que estava tudo vermelho e inchado, aí mostrei para ele. O médico me passou um ciclo de medicação que fez a bactéria criar resistência, pois a dose havia sido passada de forma errada. Dali em diante, comecei a apresentar febre diária, dores intensas.

Ela foi internada pela primeira vez no dia 5 de julho, ficou 11 dias internada, e voltou ao hospital no dia 11 de julho, onde ficou até 8 de agosto. Tati afirmou que, além do problema de saúde, a complicação lhe trouxe problemas financeiros, já que ela ficou um mês internada sem trabalhar. Fontes revelaram ao colunista que, além da ex-Power Couple, o médico enfrenta mais dois processos semelhantes, que correm em sigilo de justiça.