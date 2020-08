Eva Wilma relembra quando fez testes para filme de Alfred Hitchcock: - Eu estava apavorada

29/08/2020 | 13:10



Eva Wilma é uma das atrizes brasileiras mais premiadas, com 86 anos de idade e 68 anos de carreira. Porém, apesar de ter feito seu nome principalmente em novelas e no teatro brasileiro, a veterana já foi convidada para testes no cinema hollywoodiano nos anos 60, por ninguém mais menos que o cultuado diretor Alfred Hitchcock.

Eva contou a experiência durante o programa Conversa com Bial, exibido na Globo na última sexta-feira, dia 28. A atriz revelou que, durante sua primeira viagem para os Estados Unidos, foi abordada por um agente:

- Ele perguntou se eu poderia tirar fotos porque Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para o papel de uma cubana em um filme muito importante.

Ela então contou como eram os bastidores dos testes, para o longa Topázio, lançado em 1969:

- Estava apavorada de conhecê-lo. Ele entrava no estúdio sob aplauso e era extremamente vaidoso. Tinha o prazer da maldade.

Após três testes e três meses sem resposta, Eva Wilma descobriu que a equipe tinha optado por uma atriz alemã. Mas a estrela não se abateu:

- Meu consolo é que não foi um dos bons filmes do Hitchcock. O papel também não era pra mim.