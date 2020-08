Obituário - 29 de agosto de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/08/2020 | 12:11



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 24 de agosto

Humberto Effen Varga, 79. Natural da Bolívia. Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Adilson Spinelli, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.



Santo André, quarta-feira, dia 26 de agosto

Alaíde Leite Matavelli, 86. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 26, em Diadema. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, quinta-feira, dia 27 de agosto

Suzana Durante Ferreira, 87. Natural de Salto (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Gomes da Silva, 79. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 27. Cemitério não informado.

Valter Bastos Aires, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida de Camargo, 76. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonardo Faranha, 74. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Ajudante geral. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Massola, 74. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimunda Mendes da Silva, 71. Natural de Campinas do Piauí (Piauí). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Mazzullo, 70. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no Recanto Ouro Fino, em Suzano (São Paulo). Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Suzano (São Paulo).

Sueli Preuss Decia Giannotti, 69. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Secretária de eventos culturais. Dia 28. Crematório Vila Alpina.

Adélia Marcia Lourenço Cunha, 67. Natural de Nova Fátima (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Seide Kuramoto, 67. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Alves dos Santos Filho, 62. Natural de Sapé (Paraná). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Jardineiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Aparecida Ferreira da Silva, 50. Natural de Marumbi (Paraná). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Memorial Phoenix.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 24 de agosto

José Saturnino Chaves, 86. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia em São Paulo, Capital. Dia 24, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Primavera.

Ercina de Barros, 82. Natural de Seabra (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa

Madalena Cesco, 82. Natural de Borá (São Paulo). Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Margarida da Silva Nascimento, 82. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

José Bezerra Sanches, 81. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Áurea Tanaka dos Santos, 80. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Pedro da Conceição Ribeiro, 66. Natural de Rio Piracicaba (Minas Gerais). Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 25 de agosto

Isabel Molina, 84. Natural de Bragança Paulista. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 25. Cemitério Parque ABC, em Mauá.

José Luiz Soares, 84. Natural de Francisco de Sá (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

Geraldo Gomes da Costa, 80. Natural de Quixelo (Ceará). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Olívio Viezzer, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rio Grande, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Josias Batista de Oliveira, 75. Natural de Aracati (Ceará). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

José Nunes da Silva, 73. Natural de São João do Piauí (Piauí). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Sonia Maria Maranesi, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Antonia de Lourdes Vicente Chagas, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Pedro Enedino Sobrinho, 65. Natural de Sítio Novo (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 27 de agosto

Sonia Regina Pereira Albaceti, 63. Natural de Trajano de Morais (Rio de Janeiro). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Jurema Alves Ferreira Silva, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano.

Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 24 de agosto

Alzira Maçonn dos Santos, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Sebastião Lopes de Oliveira, 82. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 24, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, terça-feira, dia 25 de agosto

Marcos dos Santos Mendes, 36. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 26 de agosto

João Rocha Figueiredo, 87. Natural de Valença (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Onofre Alves de Oliveira, 77. Natural de Turumirim (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Paulo de Oliveira, 75. Natural de Capela (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.

José Ferreira, 74. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no bairro Casa Grande. Dia 26. Cemitério Municipal.

Nadir Morais dos Reism, 69. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Lindolfo Neves Araújo, 66. Natural de São Francisco, Minas Gerais. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal



Diadema, quinta-feira, dia 27 de agosto

Rita Salete de Cássia Brito, 83. Natural de Ibiapina (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



M A U Á

Antonio Miguel dos Santos, 61. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Eletricista. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Gilberto Geraldo do Nascimento, 52. Natural de Luisburgo (Minas Gerais). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Valdeci Eugênio, 51. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.