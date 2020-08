Bolsonaro chega a evento de inauguração de usina solar em Caldas Novas (GO)

29/08/2020 | 10:39



O presidente Jair Bolsonaro chegou há pouco para o evento de inauguração de uma usina de energia fotovoltaica em Caldas Novas, no Estado de Goiás. Bolsonaro chegou acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e agora cumprimenta populares que o aguardavam no local.

O empreendimento pertence ao Grupo diRoma, é formado por 26 projetos de geração distribuída localizados no município de Caldas Novas e soma uma potência instalada de 5,6 MWp, capaz de atender o equivalente a 4.265 famílias.

O Ministério de Minas e Energia diz que a usina é um dos maiores parques solares de geração do País e destaca que esse tipo de fonte para geração de energia é uma forte aliada da preservação do meio ambiente. "Em 20 anos, a usina inaugurada hoje evitará que cerca de 12.053 toneladas de CO2 sejam emitidas na atmosfera. Isso equivale à plantação de 956 mil árvores", ressalta a pasta.