Chadwick Boseman, astro de Pantera Negra, morre aos 43 anos de idade

29/08/2020 | 09:11



Triste notícia! Chadwick Boseman, que ficou conhecido por interpretar o super-herói Pantera Negra nos filmes da Marvel, morreu na última sexta-feira, dia 28, aos 43 anos de idade. O ator foi diagnosticado com um câncer no cólon em 2016, e desde então teve que lidar com sessões de quimioterapia, enquanto filmava alguns de seus filmes mais famosos, como Vingadores: Ultimato, Destacamento Blood, Marshall: Igualdade e Justiça, Crime sem Saída, entre outros.

Através das redes sociais do ator, a família divulgou um comunicado, informando que Chadwick morreu em casa, ao lado da esposa e de sua família:

É com um imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer estágio III no cólon em 2016 e batalhou pelos últimos 4 anos enquanto a doença avançava para o estágio IV. Um verdadeiro guerreiro, Chadwick perseverou e trabalhou em muitos filmes que você ama. De Marshall: Igualdade e Justiça a Destacamento Blood, Ma Rainey''s Black Bottom e muito mais, todos foram filmados em durante e entre incontáveis cirurgias e sessões de quimioterapia. Foi a maior honra de sua carreira trazer o Rei T''Challa à vida em Pantera Negra. Ele morreu em sua casa, com sua esposa e sua família ao seu lado. A família agradece você por todo amor e preces e pedem que vocês continuem respeitando sua privacidade durante esse momento difícil.

O último filme de Chadwick Boseman ainda irá estrear em 2020 nos Estados Unidos. Chamado Ma Rainey''s Black Bottom, o longa é inspirado em uma peça de mesmo nome e também conta com a atriz Viola Davis no elenco. A continuação Pantera Negra 2 também estava confirmada, porém ainda estava em pré-produção.