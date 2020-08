Bombeiros fazem um resgate a cada oito dias na mata

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/08/2020 | 00:01



O 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, responsável pelo Grande ABC, e o 6º Grupamento, que atende o Litoral, realizaram, entre janeiro e 20 de agosto deste ano, 28 atendimentos de pessoas perdidas em matas pela região, ou seja, um a cada oito dias. O batalhão da região registrou sete ocorrências e o da Baixada, 21. As corporações trabalham juntas nos atendimentos de resgate em trilhas.



As operações englobam, a partir do registro da ocorrência, a localização das vítimas e o resgate realizado no local. Segundo levantamento feito a pedido do Diário pelo 8º GB, as chamadas foram registradas no trecho da Serra do Mar, referente às trilhas de Paranapiacaba, Ribeirão Pires e São Bernardo, que fazem divisa com o Litoral.



O subcomandante do 8º GB, Wilson Nobukazu, alerta que, antes de se aventurar na mata, é necessário checar se o local tem autorização estadual e federal para o uso e conhecer a área da trilha. “Existe uma série de normas que precisa ser lembrada para frequentar aquela região de proteção ambiental com trilhas e cachoeiras. E, em seguida, contratar um guia turístico, que tenha experiência e saiba andar naquele trecho, até para que esse profissional possa nos informar sobre o passeio, quantidade de pessoas e, caso aconteça algo, nós já estarmos cientes da demanda”, declara.



Nobukazu reforça que os trechos da Serra do Mar possuem perigos ao longo de todo percurso, como animais peçonhentos e as condições climáticas, que se alteram rapidamente, prejudicando a visibilidade das vítimas. “Geralmente, em mata fechada, a neblina aparece logo no fim da tarde, entre 16h e 17h, e é ainda pior quando chove”, comenta.



Exemplo destas ocorrências aconteceu no dia 15 de agosto, quando três pessoas se perderam enquanto faziam uma trilha na Vila de Paranapiacaba. O grupo, composto por dois homens de 38 anos e uma mulher de 26 anos, estava na Trilha do Mirante com a Estrada do Carvoeiro e logo que a moça de acidentou durante o percurso, um dos rapazes saiu para buscar ajuda e acabou se perdendo do restante. Acionado, o 8º GB atuou e conseguiu localizar o trio. Na ocasião, a Prefeitura de Santo André informou que o grupo entrou na mata por meio de trilha conhecida como Volta na Serra, que fica no Parque Estadual da Serra do Mar e cujo acesso, normalmente, é feito por área particular em Mogi das Cruzes (Grande São Paulo). Ainda conforme o Paço andreense, a maior parte da trilha fica no município de Santos e não existe autorização do Estado para seu uso.



“Nesta última ocorrência, por exemplo, o grupo se perdeu já com forte neblina na mata e estes fatores climáticos influenciam diretamente na condição física da pessoa. A menina que se perdeu escorregou e caiu e quando nós a encontramos, estava com várias lesões e fraturas”, finaliza Nobukazu.