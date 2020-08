Com virada sobre o Guarani nos acréscimos, Náutico vence a 1ª na Série B

28/08/2020 | 23:42



O Náutico conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela sexta rodada, o time pernambucano bateu o Guarani por 2 a 1, no Brinco de Ouro, em Campinas, com direito ao gol da virada nos acréscimos do segundo tempo.

Com a derrota, o Guarani permanece com três pontos e fica perigosamente próximo da zona do rebaixamento. Já sofreu cinco derrotas. Brasil de Pelotas, também com três pontos, e Confiança, com dois, são os primeiros times dentro da zona da degola, mas ambos têm dois jogos a menos do que o time de Campinas.

O Náutico, com a primeira vitória na competição, pula para a décima colocação com sete pontos, se aproximando até mesmo da briga pelo G-4, já que o quarto colocado, o Operário, tem apenas dois pontos a mais.

Em Campinas, o primeiro tempo foi movimentado, com os dois times se lançando ao ataque e criando boas jogadas, mas ninguém conseguiu movimentar o placar até o último minuto antes do intervalo.

O Guarani abriu o placar com um golaço de Eduardo Person. O meia arriscou de muito longe, mas pegou com rara felicidade na bola, acertando o ângulo de Marcão que não tinha como defender.

A resposta do Náutico também foi em bela jogada. Aos 31 minutos do segundo tempo, Salatiel deixou de calcanhar o cruzamento da esquerda para Jean Carlos finalizar com força e estufar as redes, empatando a partida.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, Paiva virou para o time visitante, aproveitando falha do goleiro Rafael Pin. O camisa 1 do Guarani tentou cortar um cruzamento, mas mandou a bola ao atacante adversário, que completou de cabeça para o fundo do gol e garantiu a vitória.

O Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Oeste, em mais uma partida no Brinco de Ouro, em Campinas, pela sétima rodada da Série B. Na terça-feira, o Náutico enfrenta o Figueirense no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 2 NÁUTICO

GUARANI - Rafael Pin; Cristovam, Wálber, Didi e Bidu; Deivid (Arthur Rezende), Lucas Crispim (Pablo) e Eduardo Person; Giovanny (João Paulo), Júnior Todinho (Elias Carioca) e Bruno Sávio. Técnico: Thiago Carpini.

NÁUTICO - Marcão; Hereda (Bryan), Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi e Willian Simões (Erick Daltro); Matheus Trindade (Jhonnatan), Rhaldney, Jean Carlos, Jorge Henrique (Paiva) e Erick (Thiago Fernandes); Salatiel. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Eduardo Person, aos 45 minutos do primeiro tempo. Jean Carlos, aos 31, e Paiva, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS - Bidu, Deivid e Eduardo Person (Guarani); Fernando Lombardi, Matheus Trindade, Jean Carlos e Paiva (Náutico).

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).