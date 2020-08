Sem jogar há dois anos, Rafinha celebra estreia pelo São Caetano

Dérek Bittencourt

28/08/2020 | 23:59



O jogo diante do Votuporanguense foi especial para o São Caetano no geral, porque deu ao time a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Entretanto, para um personagem específico foi ainda mais: Rafinha. Depois de dois anos, o meia-atacante foi a campo no segundo tempo e pode ganhar nova oportunidade amanhã, contra o Osasco Audax, às 11h, no Estádio Anacleto Campanella, pela 15ª rodada – existe a possibilidade de o técnico Alexandre Gallo escalar time alternativo, poupando peças para o mata-mata.

“Foi muito importante para mim (o jogo contra o Votuporanguense). Fiquei dois anos parado por causa de duas cirurgias, uma no metatarso e outra de ligamento cruzado (do joelho direito). Senti um pouco de falta de ritmo. Errei alguns lances que não costumo errar. Mas agora é um passo de cada vez”, disse Rafinha, que em discurso autocrítico sabe que necessita deste tempo para voltar a apresentar o desempenho de outrora. “Preciso pegar pouco mais de confiança, sei do futebol que tenho. Aos poucos vou pegando a confiança do treinador para aproveitar as oportunidades. Até o mata-mata espero ajudar mais e jogar o futebol que todo mundo espera. Na hora que eu estiver com total confiança, o futebol vai ser aquele mesmo de sempre”, encerrou.