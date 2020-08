São Bernardo FC contrata atacante Luccas Brasil

Dérek Bittencourt

28/08/2020 | 23:58



Às vésperas da última partida pela primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2, o São Bernardo FC anunciou ontem mais um reforço visando a reta final da competição. Líder e já classificado para as quartas de final, o Tigre trouxe o atacante Luccas Brasil, 23 anos, que estava no River-PI e disputou Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.<EM>

Revelado no Juventus, Luccas Brasil já passou por clubes de outras regiões do País, como Foz do Iguaçu e Londrina, ambos do Paraná, e Anapolina, de Goiás. Agora, retorna ao futebol paulista. “Estou muito feliz em chegar aqui no São Bernardo. O elenco é muito qualificado, a equipe vem fazendo boa campanha na A-2 e a estrutura que a diretoria oferece para os atletas é ótima”, disse o reforço aurinegro, que aproveitou para se apresentar à torcida. “Sou um atacante de velocidade, que joga sempre buscando o gol. Gosto de jogar sempre para frente, com muita objetividade.”

O jogador admitiu que durante a paralisação do futebol brasileiro permaneceu treinando em casa. “Mas claro que não é a mesma coisa. Por isso venho me empenhando muito nos treinamentos diários para buscar estar em condições o mais rápido possível e ficar à disposição do professor Veiga”, concluiu Luccas Brasil, que pode ser relacionado para a partida de amanhã, às 11h, contra o Taubaté, no Vale do Paraíba.