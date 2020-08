Lauro busca aproximação com Yoshio, que banca projeto solo

Raphael Rocha

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



29/08/2020 | 00:01



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), buscou aproximação com o PSDB, que tem o vereador Ricardo Yoshio como pré-candidato ao Paço, na tenativa de reforçar a pré-campanha do nome governista ao Paço, o presidente da casa, Pretinho do Água Santa (DEM). O tucano, entretanto, rechaçou a possibilidade e bancou o projeto solo neste ano.



O alto escalão do governo havia pedido para Pretinho interceder junto à família Leite, que tem forte influência no DEM estadual, para fortalecimento de seu projeto. Uma das ideias seria a troca de apoio: o PSDB daria suporte a Pretinho em Diadema, enquanto o inverso aconteceria em São Vicente, no Litoral.



A especulação sobre as sondagens ganhou força nesta semana, principalmente depois que Yoshio foi ao Palácio dos Bandeirantes conversar com o secretário de Desenvolvimento Regional e presidente paulista do PSDB, Marco Vinholi. O governo acreditou que seria tratativas para o apoio a Pretinho, mas Yoshio negou categoricamente.



“Não existe a chance de retirar a candidatura. Tive uma conversa com o Vinholi e nós falamos, inclusive, sobre a campanha”, assegurou o parlamentar, ao emendar que a cúpula da legenda não vai interferir no município.



Vereador por três mandatos e prefeiturável em 2008, Yoshio aparece bem colocado em sondagens eleitorais extraoficiais e tem o projeto patrocinado pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), desafeto de Lauro. Inicialmente, Yoshio era tido como vice dos sonhos do PT, que terá como candidato o ex-prefeito José de Filippi Júnior.



“(A especulação sobre desistência de candidatura) É sinal de que nós devemos estar melhores do que imaginávamos”, frisou o parlamentar. Também na quinta, Yoshio anunciou apoio do PP ao seu projeto. A convenção do tucanato diademense, inclusive, foi oficializada para o dia 12. “Até lá queremos resolver a questão de quem será o vice. Talvez sairemos com chapa pura.”