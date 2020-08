Ex-presidente cita prévias internas contra Ailton no PSB de Sto.André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



29/08/2020 | 00:01



Presidente do PSB de Santo André por seis anos, o pré-candidato a vereador Donay Neto sugeriu colocar seu nome por prévias internas à disputa majoritária contra o pré-prefeiturável e ex-parlamentar Ailton Lima. Donay alega que grupo de postulantes tem pressionado pela movimentação diante do descontentamento com a postura de Ailton, ligado ao setor evangélico e atual presidente municipal da sigla. A convenção partidária do PSB – para oficialização dos pleiteantes – ainda não foi marcada, mas prazo limite é 16 de setembro.



Ailton possui apoio da cúpula estadual do PSB, que, inclusive, participou da inauguração da sede do diretório local na semana passada. O panorama, contudo, não impede a iniciativa conduzida por Donay – os adeptos da empreitetada se acautelam neste momento para evitar eventuais retaliações. Ele confirmou a elevação do tom nos últimos dias para provocar a concorrência. “Tenho sido instigado por outros filiados, pré-candidatos, até pelo longo período de legenda, a me posicionar por acúmulo de intercorrências. Entre eles, o discurso destoante com as bandeiras históricas do partido.”



Donay pontuou que antes do feriado de 7 de setembro pretende desenrolar a decisão. “Estou arregimentando forças para identificar o quanto temos de fôlego visando dar esse passo e inscrever candidatura e chapa de vereadores. Fato se dá pelo conjunto da obra, não é situação isolada, individual. Vai desde coagir pelas saídas do (vereador Jorge) Kina e Marcos (da Farmácia) a prestação de contas, isolamento da antiga direção e suas posições. Queria ouvi-lo, por exemplo, sobre questão de gênero, minorias, religiões afrodescendentes. A questão não é mostrar viabilidade eleitoral. O que queremos é estabelecer contraponto.”



Outro incômodo relatado é a composição do arco de alianças com legendas do campo conservador, sem discussão ou afinidade de plataforma ideológica. “Os grandes aliados são Republicanos, PSC e DC, maioria ligados a evangélicos, pastores. Não tem problema, mas como vamos defender quando acontece uma desgraceira como essa no PSC?”, disse, referindo-se à prisão ontem do presidente nacional da sigla e ex-presidenciável Pastor Everaldo por suspeita de corrupção. Nas redes sociais, Donay escreveu: “Mais um partido (PSC) para você riscar das eleições de 2020”.



Ailton rechaçou que haja qualquer movimentação por prévias partidárias. “É movimento do ‘eu’ sozinho. Isso não existe. O que vejo é posicionamento de um oportunista, de alguém malvisto dentro do partido por conta de inúmeros equívocos, atitudes desastrosas quando comandou a sigla. O movimento oficial foi do deputado (estadual) Caio França e do presidente estadual Márcio França no evento realizado na sede, no qual reafirmaram validação à nossa campanha.”



Caio ponderou que Donay pode se inscrever para o páreo, assim como qualquer outro filiado. Em contrapartida, ele sustentou que Ailton continua com suporte da executiva paulista. “Respeito demais o Donay e é um amigo, mas a decisão do partido é pela candidatura do Ailton. Não faz sentido essa decisão em cima da hora.”