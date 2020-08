Com mensagem de Forlán, Inter anuncia a contratação do atacante Abel Hernández

28/08/2020 | 22:12



O Internacional anunciou a contratação do uruguaio Abel Hernández na noite desta sexta-feira. O atacante de 30 anos chega ao clube de Porto Alegre com contrato válido até 30 de junho de 2021.

Para dar a notícia aos torcedores, o time escolheu Diego Forlán. O ex-jogador do clube gravou um vídeo que foi publicado nas redes sociais da equipe. "Fala, torcida colorada! Aqui é Diego Forlán. Queria dizer para vocês que tem mais um uruguaio no Inter para continuar fazendo história. Seja bem-vindo, Abel Hernández! E muito sucesso no Inter", disse.

Hernández estava sem clube desde a sua saída do Ah-Ahli. Pela equipe do Catar, ele disputou 22 jogos e marcou 13 gols. Em seu currículo, o atacante ainda exibe passagens por clubes como CSKA, Palermo e Peñarol.

O novo reforço do Inter também tem 29 jogos pela seleção do Uruguai. Com 11 gols, ele é o terceiro maior goleador em atividade pela seleção, perdendo apenas para Luis Suárez e Edinson Cavani.

Hernández chega ao clube gaúcho para substituir Paolo Guerrero, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passou por cirurgia recentemente. O atacante peruano só voltará aos gramados em 2021, perdendo todo o restante do Brasileirão. Antes de se machucar, Guerrero vinha sendo o artilheiro e jogador mais importante da equipe.