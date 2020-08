Santo André obtém recursos para construção de hospitais veterinário e do idoso

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



28/08/2020 | 21:10



Hospital veterinário gratuito (foto do projeto em destaque), que será instalado ao lado do Parque Central, é um dos equipamentos que sairá do papel após contrato assinado nesta sexta-feira (28) pela Prefeitura de Santo André com a Caixa Econômica Federal. O montante de R$ 20 milhões - obtido por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) - também vai bancar a construção do Hospital do Idoso, na Vila Luzita, e a aquisição de novas viaturas para a Guarda Civil Municipal.

Serão compradas ainda máquinas, caminhões e equipamentos para a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, reforçando a frota utilizada na zeladoria e em obras na cidade. A Prefeitura realizará ainda aquisição de equipamentos para modernização da Praça de Atendimento do Paço.

Só para o hospital veterinário municipal serão destinados cerca de R$ 2 milhões. O local será instalado em área de 800 m², ao lado da Sabina, e terá duas salas cirúrgicas, quatro consultórios, salas de pré e pós cirúrgico, internação, sala de observação, ambientes como recepção, espera, solarium para cães e gatos, sala de cadastro de adoções, sala de reunião, administração, copa, laboratório, sala de coleta, expurgo, esterilização, banho e tosa. A parte clínica do Hospital Veterinário Municipal oferecerá ainda ultrassonografia, ecocardiograma, radiologia, laboratório de análises e terá capacidade para oito cirurgias e 120 consultas por dia.

FINANCIAMENTO

O primeiro contrato da Prefeitura de Santo André com a Caixa, por meio do Finisa, foi assinado em dezembro do ano passado, no valor de R$ 60 milhões. Os recursos estão sendo utilizados em diversas áreas. Entre as obras estão a reforma da piscina olímpica do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, revitalização e recuperação do Cine Theatro Carlos Gomes, reforma do Ginásio Sacadura Cabral, além de recapeamento de ruas e avenidas, entre outras intervenções.