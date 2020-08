Equipe está finalizando estudos sobre lançamento do Renda Brasil, diz Guedes

28/08/2020 | 18:54



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira, 28, que a sua equipe está finalizando estudos sobre o lançamento do programa Renda Brasil ou a prorrogação do auxílio emergencial. Segundo ele, o fim do auxílio precisa ter um pouso suave, e o que ele chamou de aterrissagem pode ser a renovação dos pagamentos emergenciais, em valor inferior aos atuais 600 reais, ou o Renda Brasil, que é uma construção mais robusta e demanda ajustes, conforme disse o ministro.

"Estamos na reta final. Nos próximos dias, deve sair a prorrogação de auxilio ou Renda Brasil", assinalou Guedes ao participar de uma conferência virtual promovida pelo Instituto Aço Brasil.

O ministro salientou ainda que o ministério está finalizando também novas medidas de financiamento de empresas, anunciando entre R$ 100 bilhões e R$ 200 bilhões adicionais em crédito a empresas até o fim do ano.

"Vem aí uma enxurrada de crédito até fim do ano. Crédito, que teve problema no início, agora chegou na ponta", afirmou o ministro.