28/08/2020 | 18:10



Nessa sexta-feira, dia 28 de agosto, Wesley Safadão testou positivo para o novo coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, Wesley passa bem e está assintomático, ou seja, não apresenta sintomas da doença.

O cantor fará a contra prova do exame para verificar se de fato está com a Covid-19 em Fortaleza, no Ceará.

O cantor faria uma live no dia 29 de agosto com a dupla Bruno e Marrone, no entanto, ela foi adiada para o dia 19 de setembro.