Após três dias de paralisação, NBA retoma jogos dos playoffs neste sábado

Com uma série de compromissos firmados, a NBA anunciou, nesta sexta-feira, que vai retomar os jogos dos playoffs, neste sábado, após três dias de paralisação devido ao boicote como protesto contra o racismo e a brutalidade da polícia, que baleou Jacob Blake, um homem negro, com sete disparos pelas costas, em Kenosha, no Wisconsin, no domingo.

A principal liga de basquete dos Estados Unidos primeiro anunciou a volta dos treinamentos das 13 equipes participantes e, depois, emitiu uma nota oficial confirmando o retorno dos jogos, mas sem divulgar as rodadas.

Em nota assinada pelo comissário Adam Silver e por Michele Roberts, diretora executiva da Associação de Jogadores da NBA, alguns pontos do acordados foram apresentados. "A NBA e seus jogadores concordaram em estabelecer imediatamente um pacto pela justiça social, com representantes dos atletas, técnicos e administradores das franquias, que se concentrará numa ampla gama de pontos, incluindo ampliar o acesso ao voto, a promoção do engajamento cívico e a defesa de uma reforma significativa da polícia e da justiça criminal."

A NBA e os jogadores vão buscar parceiros "para criar e incluir anúncios em cada jogo dos playoffs da NBA, dedicados a estimular e promover maior engajamento cívico nas eleições nacionais e locais, a fim de aumentar a conscientização sobre o acesso e as oportunidades dos eleitores."

A preocupação para que um grande número de cidadãos vote nas eleições presidenciais de 3 de novembro - o voto nos Estados Unidos é opcional -, levantada pelo astro LeBron James, vai fazer com que "em todas as cidades onde as franquias da liga possuem e controlam suas arenas, os administradores continuarão a trabalhar com autoridades eleitorais locais para disponibilizar suas instalações como locais de votação para as eleições gerais de 2020, permitindo assim uma opção de voto pessoal seguro para comunidades vulneráveis à covid-19. Se o prazo para essa solicitação tiver expirado, os representantes das equipes trabalharão com as autoridades locais para encontrar outras formas de uso das instalações, incluindo, mas não se limitando, ao registro de eleitores e como pontos de recebimento de cédulas".