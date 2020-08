Corinthians confirma a venda de Carlos Augusto para o Monza, da Itália

28/08/2020 | 17:16



O Corinthians confirmou nesta sexta-feira a venda do lateral-esquerdo Carlos Augusto para o Monza, da segunda divisão da Itália. O jogador de 21 anos já estava no país para realizar exames médicos e assinar contrato por quatro temporadas. A equipe vendeu 40% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros (R$ 25,7 milhões). O clube terá direito a 60% do valor de uma futura transferência.

Carlos Augusto tem passaporte italiano e viajou na semana passada para acertar com o Monza. Sem ele, o técnico Tiago Nunes tem escalado Sidcley na lateral esquerda do Corinthians.

Titular na reta final do Campeonato Paulista, Carlos chegou ao Corinthians em 2011. Nas categorias de base, foi campeão do Paulistão Sub-13, da Copa do Brasil Sub-17 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Subiu à equipe principal do Corinthians em 2018 e fez parte do elenco na conquista do Paulistão do ano passado, além de ter anotado um gol com a camisa alvinegra - contra a Chapecoense, na Arena Corinthians, pelo Brasileirão do ano passado. Como profissional, ele disputou 41 jogos.

Silvio Berlusconi é o proprietário do Monza, tendo Adriano Galliani como CEO. Eles foram parceiros durante anos no Milan e agora vêm investindo alto para levar o clube à elite do futebol italiano.