Princesa Diana ganhará nova estátua após pedido dos filhos, os príncipes William e Harry

28/08/2020 | 17:11



A princesa Diana ganhará uma nova estátua. Segundo informações da BBC, a obra será instalada no jardim do Palácio de Kensington no dia 1º de julho de 2021, dia em que Lady Di completaria 60 anos de idade. Uma bela homenagem, não é?

A estátua foi feita por vontade dos filhos de Diana, os príncipes William e Harry. Os dois escolheram o artista Ian Rank-Broadley para o desafio. Na época do pedido, realizado em 2017, os irmãos ainda enviaram um comunicado à imprensa internacional, dizendo:

Faz 20 anos desde a morte da nossa mãe e é o período certo para reconhecer o impacto positivo que ela teve no Reino Unido e no mundo com uma estátua permanente. Nossa mãe tocou muitas vidas. Esperamos que a estátua ajude aqueles que visitarem o Palácio de Kesington a refletir sobre a vida dela e seu legado.

A princesa Diana morreu no dia 31 de agosto de 1997, aos 36 anos de idade, em um trágico acidente de carro. Na época, William e Harry tinham 15 e 12 anos de idade, respectivamente. É lindo como eles ainda se importam com a mãe mesmo depois de todos esses anos, não é?